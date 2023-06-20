Эксклюзив 20 июня 2023, 10:02 Неадекватный мужчина зарезал девушку на центральной площади в Туве и попал на видео Полиция Кызыла задержала мужчину, который зарезал девушку на площади перед правительством

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Мужчина с ножом напал на девушку на оживленной площади в Кызыле. Пострадавшая умерла от травм. Нападавший не торопился уходить с места преступления, его задержали. МВД по Республике Тыва сообщило «360», что подозреваемого доставили в полицию и возбудили уголовное дело.

Нападение произошло на центральной площади Арата 20 июня около 13 часов (девяти часов утра по московскому времени). Информация о мужчине в неадекватном состоянии появилась в пабликах, жителей столицы Тувы предупредили об опасности. Однако в полиции заявили, что его быстро схватили.

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«Мужчину сразу задержали и доставили в полицию. Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела», — сказали в министерстве.

В Следственном управлении СКР по Республике Тыва подтвердили, что девушка скончалась. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». С ним работают следователи.

Видео уходящего с места преступления подозреваемого показал RT. Мужчина не торопился скрыться и шел по площади в сторону разбегающейся толпы, сильно размахивая руками.