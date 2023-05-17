Криминал 17 мая 2023, 15:14 Младенцев превратили в товар. Почему матери продают своих детей Омбудсмен Волынец: девочке, которую мать хотела продать в Москве, найдут приемную семью Unsplash

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В Москве три женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей. Их задержали прямо во время сделки: «покупательница» работала с правоохранительными органами в рамках оперативного эксперимента. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Однако подобные случаи в России происходят далеко не первый раз. «360» разобрался, кто и почему решает продать своих детей.

Три женщины — 1977, 1984, 1993 годов рождения — хотели продать младенца 15 мая, сообщил Telegram-канал столичного СК. Совершить сделку они решили в одном из торговых центров на севере Москвы — туда принесли девочку, родившуюся в этом году, чтобы продать ее за 60 тысяч рублей.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Telegram

Купить ребенка захотела женщина — на самом деле она работала со следствием в рамках «оперативного эксперимента». Когда «продавщицы» составили нужные расписки, а малыша передали в руки «покупательницы» в обмен на деньги, их задержали.

По информации прокуратуры Москвы, инициатором сделки выступила 29-летняя девушка, которая родила ребенка 8 мая в Твери, а затем решила его продать. Вместе с ней на сделку пришли еще две женщины — сейчас следствие устанавливает роль и степень участия каждой.

«Действия женщин подлежат квалификации по пункту „в“ части 3 статьи 127.1 УК РФ ("Купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Девочке найдут семью

После заверения «сделки» за 60 тысяч рублей девочку забрали и поместили в специализированное медицинское учреждение, сообщил московский СК.

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Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец рассказала «360», что ребенка, скорее всего, отдадут на усыновление, если у него нет родственников.

«Потому что у нас стоит очередь на младенцев, и как семейное устройство в приоритете усыновление. По закону та семья, которая хочет усыновить ребенка, заберет его под опеку на первые полгода. А через полгода она уже по закону имеет право его усыновить», — отметила она.

Омбудсмен напомнила, что матери или отцу на восстановление родительских прав, которых их лишили, дают полгода.

Но здесь, я думаю, нет никаких оснований для восстановления родительских прав, потому что она (мать — прим. ред.) будет находиться в тюрьме. Ирина Волынец

Детей превратили в товар

Это не первый случай, когда ребенка пытается сбыть сам родитель. Например, в мае этого года 30-летняя жительница Ингушетии хотела продать новорожденного сына подруге, которая не могла иметь детей. Женщины сошлись на цене в 400 тысяч рублей. В результате ребенка забрали социальные службы, они и будут решать его дальнейшую судьбу. Биологической матери теперь грозит до 19 лет тюрьмы за торговлю людьми.

В апреле Октябрьский районный суд Красноярска признал виновной женщину, которая продала своего новорожденного ребенка за 850 тысяч рублей. Ей дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В том же месяце суд Екатеринбурга отправил в колонию мигрантку, в 2022 году попытавшуюся получить 300 тысяч рублей за семилетнего ребенка. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Есть несколько причин, почему матери решаются продать своих детей. Одна из них — бедность, рассказал «360» психолог, коуч Александр Кичаев.

Также важную роль играет система ценностей человека. Например, некоторые на первое место ставят обман или необходимость заработать побольше денег.

Для них ребенок — просто способ заработать. Я знаю случай, когда матери силой отдавали дочерей замуж. Это практически то же самое: пристроить ее, чтобы потом самой там какие-то дивиденды [получать]. Известны случаи, когда в сексуальное рабство отдавали или продавали. Александр Кичаев

Кроме того, у человека есть инстинкт самосохранения и продолжения рода. Ко второму как раз относятся материнский или отцовский инстинкты.

«Все наши сексуальные позывы диктуются инстинктом, размножения, и не у всех людей есть четкая связка между тем, что секс — это продолжение рода. А если продолжение рода, то ты должен свой род бережно хранить, заботиться о том, кто родится у тебя», — подчеркнул психолог.

Собеседник «360» предположил, что женщины, решившиеся продать своего малыша, могли не испытывать ощущения счастья от материнства. Возможно, рождение ребенка оказалось для них неприятным моментом.

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«Я работал с ситуациями, когда женщина рожала от нелюбимого, там было насилие, абьюз серьезный. И на ребенка шли такие проекции чувств, что и к этому мужчине: она его не любила, не хотела. Вполне может быть, что [решение продать своего ребенка] связано с этим», — предположил Кичаев.

Еще одна причина — отношения таких женщин с собственными родителями. Зачастую матерей, которые собираются избавиться от своего чада, самих не любили в детстве и не хотели, но родили от безысходности.

«То есть у нее у самой было несчастливое детство, она себя чувствовала лишней, ненужной, нелюбимой. Такие же чувства она может испытывать к своему ребенку», — заключил психолог.