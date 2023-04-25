Криминал 25 апреля 2023, 12:38 Россиянка получила 5 лет тюрьмы за попытку продать своего ребенка СК: жительнице Екатеринбурга дали 5 лет за попытку продать своего ребенка Pxhere

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Жительнице Екатеринбурга вынесли приговор по делу о торговле собственным сыном. Женщина пыталась продать его через интернет. В итоге обвиняемая получила пять лет колонии. Об этом сообщил пресс-служба СКР по Свердловской области в Telegram-канале

Ее признали виновной по статье УК РФ «Торговля в отношении несовершеннолетнего». По данным следствия, местная жительница в июле 2022 года в соцсетях опубликовала объявление о возможности передать семилетнего сына в другую семью. Одной из возможных покупательниц она заявила, что хочет получить за ребенка 300 тысяч рублей.

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Полиция узнала о деятельности женщины. Стражи порядка во время оперативного эксперимента 9 августа прошлого года передали ей часть денег, после этого местную жительницу задержали и заключили под стражу.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы», — отметили в СК.

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.