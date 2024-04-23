Эксклюзив 23 апреля 2024, 02:13 «Мясо торчало». Стали известны подробности нападения мигранта на Героя России в Подмосковье Герой РФ Черняев год добивался возбуждения дела против напавшего мигранта РИА «Новости»

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Мигрант из Средней Азии напал на 69-летнего Героя России, попытался переехать его на тракторе и избил. Конфликт произошел еще в прошлом году, но уголовное дело возбудили только сейчас. Пострадавший Евгений Черняев поделился с «360» подробностями нападения.

«Не фоткай — убью»

Евгений Черняев рассказал, что около его дома в деревне Вырубово расположен мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. У некоторых жителей деревни на этом памятнике имена их предков. Недалеко от него строится незаконный хостел для мигрантов, которые, по его словам, относились к мемориалу без уважения. Из-за этого у них был конфликт с местными жителями.

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«Оскверняли памятники, ставили машины на газоне. Я это снимал, посылал в администрацию. Тут еще активные люди поставили приложение ГАИ — снимали, приходил штраф за парковку на газоне», — рассказал собеседник «360».

По словам Черняева, в тот вечер, когда на него напали, он сфотографировал «Газель», стоящую на газоне. На ее кузове была надпись: «Не фоткай — убью».

«На светлой машине черными буквами печатными все написано. И человек спокойно ездит. Не с устной угрозой, а прямо вот с такой», — возмутился он.

Наезд и избиение

Собеседник «360» рассказал, что тем же вечером он хотел снять на камеру еще одно нарушение, заметив трактор в поле.

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Я дал дочке ключ — идите домой, а я сейчас пойду, засниму безобразие. Я открыл ворота, вышел на дорогу, достал телефон, и трактор на меня резко поехал. Прямо на газах. Я, естественно, снять не мог. Я только прыгал из-под колес. Отскочил в итоге в сторону. Евгений Черняев

После этого трактор остановился, водитель вышел и потребовал отдать ему телефон. Черняев отказался. Тогда мигрант бросился на него с кулаками. Так как у Черняева в руках был телефон и пульт от ворот, то защищаться он мог только ногами.

Собеседник «360» рассказал, что мигрант поймал его за ногу и стукнул об асфальт. Черняев смог освободиться и вскочить, но нападавший опять его схватил и уже не выпускал, продолжая бить.

«В итоге мне все-таки удалось его ногами, лежа на асфальте, оттолкнуть. Я встал и говорю — я с тобой разберусь. Он сказал, набирая телефон: „Я здесь живу, я с тобой разберусь“. Хотя у человека даже регистрации не было, оказывается. До такого мы дошли, такое происходит», — добавил пострадавший.

В результате конфликта Черняев повредил ногу — противник выкручивал ее, пытаясь повернуть его лицом вниз.

Потом коленка и ступня долго заживали. Растяжение получилось. Запястья, фаланги пальцев, костяшки, локти, колени — все было повреждено, мясо торчало. Евгений Черняев

По его словам, в итоге жителям деревни удалось защитить мемориал Великой Отечественной войны.

Уголовное дело через год

После нападения Черняев написал заявление на возбуждение уголовного дела. Но в полиции ему отказали, а историю конфликта полностью переписали.

РИА «Новости»

В понедельник, 22 апреля, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением Героя России в Московской области мигрантами из Средней Азии. Информацию об этом конфликте в СК почерпнули из соцсетей.

В этот же день старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила о возбуждении уголовного дело по статье «Хулиганство». Это произошло примерно через год после самого происшествия.