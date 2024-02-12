Армия 12 февраля 2024, 12:32 Вступившие в армию России экс-бойцы ВСУ рассказали о сделанном выборе Журналист США Ланкастер снял репортаж о перешедших на сторону России украинцах РИА «Новости»

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Перешедшие на сторону России бывшие военнослужащие украинской армии объяснили свой выбор разочарованием решениями командования, коррупцией и страхом перед жестокостью бывших сослуживцев. Об этом они рассказали в беседе с независимым журналистом и ветераном Военно-морских сил США Патриком Ланкастером. Снятый сюжет корреспондент опубликовал на своем YouTube-канале.

Журналист пообщался с шестью бывшими украинскими военными, поступившими на службу в Вооруженные силы России.

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Уроженец Донецка старший прапорщик Николай Захарченко военной службе посвятил всю свою жизнь. В начале специальной военной операции числился в 12-й бригаде спецназа, к которой принадлежал полк «Азов»*. В комментарии Ланкастеру бывший украинский военный заявил, что именно отношение боевиков к мирным жителям заставило его отказаться от дальнейшей службы в ВСУ и перейти на сторону России.

Захарченко был одним из украинских военных, кто попал в плен после взятия «Азовстали». Время, проведенное на сборном пункте, и дальнейший перевод он посвятил мыслям о своем переходе на сторону России.

«Я видел своими глазами, как относились „азовцы“ к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», — рассказал он.

Старший прапорщик подчеркнул, что окончательным толчком к его решению стал ракетный удар ВСУ по колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

Бывший контрактник ВСУ Евгений Кравченко отказался от ВСУ из-за коррупции и произвола офицерского состава. Он пояснил, что во время службы у него умерла мать, но отпуск для проведения похорон ему удалось выбить только при помощи взятки. В начале СВО Кравченко уехал в Луганскую Народную Республику, откуда решил не возвращаться.

Капитан-зенитчик Никита Микот в украинской армии в 128-й горно-пехотной закарпатской бригаде служил с 2011 года и даже успел принять участие в АТО.

По его словам, в боевых действиях против мирных жителей Донбасса участия не принимал. Его работа заключалась в прикрытии командного пункта. В 2018 году вступил в территориальную оборону Мариуполя, но после прихода российских войск добровольно сложил оружие.

В феврале прошлого года в составе российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Вооруженных сил России появился первый украинский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В состав нового объединения вошли бывшие военнопленные ВСУ. В первый бой против украинских боевиков военнослужащие вступили в конце декабря.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.