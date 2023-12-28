Спецоперация 28 декабря 2023, 07:29 Украинцы батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ Украинский батальон ВС России имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Украинский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого провели первый бой с ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» боец подразделения Кирилл Спасский.

«Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — сказал он.

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После того, как бойцы заняли окопы, к ним подлетел украинский беспилотник. У Спасского была противодронная пушка. Им удалось посадить два БПЛА противника, после чего начался минометный обстрел. Возможности работать с пушкой уже не было. Поэтому командир батальона приказал отойти.

Спасский — бывший пограничник ВСУ. Военный добровольно сдался в плен российским бойцам. Во время первого боевого выхода он получил ранение.

В ноябре батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военных, принес присягу России. Боец Владислав Коваленко заверил, что его сослуживцы не предали народ своей страны, потому что сейчас он находится «в заложниках у преступного киевского режима».