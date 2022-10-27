Учения по нанесению ответного ядерного удара под руководством Путина: подробности | 360°

Армия 27 октября 2022, 01:19 Россия провела учения по нанесению ответного ядерного удара. Тренировка под руководством Путина «отрезвит» Запад Политолог Журавлев: военные учения под руководством Путина могут «отрезвить» Запад

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Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара. Учения прошли под руководством президента страны Владимира Путина. Подобные пуски баллистических ракет проводят регулярно, но в нынешней ситуации тренировка вполне способна «отрезвить» Запад. Страны должны осознать, что применение ядерного оружия неприемлемо.

Ядерные учения

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу перед стартом маневров подчеркнул, что на них отработают «задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника».

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Военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк. Пуск баллистической ракеты «Синева» проходил из акватории Баренцева моря. Оба снаряда успешно поразили в цель на полигоне Кура на Камчатке.

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«К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — уточнила пресс-служба Кремля.

Пресс-служба Кремля

Тренировкой в режиме онлайн руководил президент России Владимир Путин из ситуационного центра. На учениях проверили уровень подготовленности органов военного управления, а также навыки работы руководящего и оперативного состава.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — заключили в Кремле.

РС-24 «Ярс» представляет из себя стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией «Тополя-М».

Российская трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета Р-29РМУ2 «Синева» относится к третьему поколению. Подобные ракеты используют в комплексах на стратегических подводных лодках проекта 667БДРМ «Дельфин».

Ту-95МС является самым скоростным в мире турбовинтовым серийным самолетом-ракетоносцем. Это один из составляющих ядерной триады.

Наглядная демонстрация

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил «360», что военные учения периодически проводит не только Россия, но и страны Запада. Тренировки нужны для проверки вооружения и отработки взаимодействия военных.

«Но это, конечно, была демонстрация, которая произошла бы, даже если бы ее не надо было проводить», — отметил эксперт.

Вопрос о реакции других государств он назвал самым сложным, так как посылаемый сигнал может оказать как положительный, так и отрицательный эффект.

«Они испугаются, но после этого могут еще больше разозлиться, а могут протрезветь наконец и пойти на нормальный разговор. Какой будет реакция, зависит от степени испуга. Если они испугаются средне, то будет первая, а если очень сильно — вторая», — пояснил Журавлев.

Наиболее вероятным сценарием он назвал сразу обе реакции. Экс-президент США Дональд Трамп точно выступит за переговоры, а вот нынешний американский лидер Джо Байден выскажется против.

Опасные игры

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин тоже подчеркнул, что подобные военные тренировки проводятся регулярно, независимо от обстановки. В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания состоялись в середине февраля. Тогда Путин наблюдал за ними вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам военного эксперта, учения не направлены на запугивание других стран. Их проводят для того, чтобы показать своему народу и всем остальным имеющееся вооружение.

«Это, скажем так, то, что бережет мир на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны. У нас в доктрине заложена теория ответного удара. Вы же знаете, какая сейчас идет возня вокруг „грязной бомбы“ и тактического ядерного оружия. Все такие моменты, прямо скажем, дурно пахнущие, потому что ясно одно: если такое случится, то ответ неминуем, а дальше история человечества стоит под большим вопросом», — заявил Дандыкин.

Некоторым странам, предположил военный эксперт, могут не понравиться учения России. Кто-то скажет, что страна угрожает своим вооружением. Но знающие люди поймут, что игры с ядерным оружием неприемлемы.