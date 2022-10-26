Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на атаку противника | 360°

26 октября 2022, 14:37
Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на атаку противника
Президент Путин принял доклад Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания
Президент России Владимир Путин из ситуационного центра вел наблюдение за тренировкой стратегических сил сдерживания. Предусмотренные задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин также принял доклад министра обороны Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания.
Реклама
Российский лидер вышел на связь из ситуационного центра Кремля. По видеосвязи доклад сделали глава Минобороны и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Реклама
Шойгу доложил, что тренировка была плановая и она направлена на подготовку Вооруженных сил России. По словам министра, ее главная цель — отработать задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на атаку противника.
Во время тренировки по камчатскому полигону Кура произвели пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» с космодрома Плесецк и ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря, уточнили «Известия».
Ядерное оружие
Минобороны РФ
Владимир Путин
Реклама
Реклама