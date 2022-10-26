Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на атаку противника | 360°

Важное 26 октября 2022, 14:37 Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на атаку противника Президент Путин принял доклад Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин из ситуационного центра вел наблюдение за тренировкой стратегических сил сдерживания. Предусмотренные задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин также принял доклад министра обороны Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания.

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Российский лидер вышел на связь из ситуационного центра Кремля. По видеосвязи доклад сделали глава Минобороны и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

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Шойгу доложил, что тренировка была плановая и она направлена на подготовку Вооруженных сил России. По словам министра, ее главная цель — отработать задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на атаку противника.

Во время тренировки по камчатскому полигону Кура произвели пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» с космодрома Плесецк и ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря, уточнили «Известия».