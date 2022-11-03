Срочную службу в армии предложили продлить до двух лет | 360°

Армия 03 ноября 2022, 18:27 Срок срочной службы в армии предложили увеличить до двух лет. Для этого нужна полноценная реформа Психолог Гарифуллин: увеличение срока службы сработает только в комплексе с реформой РИА "Новости"

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В Госдуме предложили продлить срок службы в армии до двух лет, так как один год не позволяет качественно подготовить солдата. Эксперты согласны, что более длительная подготовка помогла бы вывести военнослужащих на новый уровень, Однако для этого они должны заниматься именно обучением по специальности, а не сторонними делами. Поэтому армии необходима масштабная реформа.

Предложение вернуть два года службы

Увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — подчеркнул он.

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Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев также высказался за возвращение двухлетнего срока службы по призыву. Он пояснил, что техника совершенствуется, в Вооруженные силы поступают все новые системы и комплексы. Изучить их за один год попросту невозможно. Комитет проведет консультации с силовыми ведомствами.

«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной. — Прим. ред.) службы», — сказал Бондарев в комментарии для РИА «Новости».

РИА "Новости"

Почему второй год службы нужен

Одного года мало для ратного труда, тем более для получения специальности и навыков работы с высокотехнологичным вооружением. Об этом «360» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он добавил, что решение об изменении срока службы с двух лет на один год принимали при других обстоятельствах.

«Нам пытались объяснить, что появятся контрактники. То есть были попытки объяснить такой короткий срок. Но все прекрасно понимали, что этого недостаточно. Надо учитывать, что в свое время было три года службы и четыре года — на флоте. <…> Сегодня просто необходимо, чтобы солдаты служили два года», — уверен Кошкин.

По его словам, в таком случае можно повысить качество подготовки бойцов. И этот вопрос, подчеркнул эксперт, давно находится в центре внимания.

«Надеюсь, будет принято правильное решение — адекватное той ситуации, которая складывается в мире, тем угрозам, которые сегодня формируются по периметру наших границ и, конечно, особенностям подготовки людей для надежной защиты нашего государства и общества», — пояснил Кошкин.

В то же время полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук полагает, что однолетний срок службы можно оставить. Большие сроки изжили себя, да и возвращение двух лет может лишь напугать призывников и накалить напряжение в обществе, подчеркнул собеседник «360».

РИА "Новости"

Контроль над обучением солдат

Кошкин заявил о необходимости повысить качество и офицерского состава, который проводит занятия и отвечает за подготовку личного состава. Ведь нужно не просто увеличить срок службы, но и сделать так, чтобы за это время срочник действительно получил ценные знания.

«Пусть создадут какие-то контрольные группы мобильные. Ничего страшного, если они прокатятся, наверное, от Владивостока до границ с Белоруссией. <…> И посмотрят, как ведется подготовка, а потом сделают независимый доклад, обсудят с министром обороны, доложат Верховному главнокомандующему. Это и есть слаженная работа, которая будет направлена на повышение качества получения военно-учетных специальностей в армии», — подчеркнул эксперт.

Депутатам стоит заняться своей работой, а именно — уделить внимание состоянию общества, уровню военно-патриотического воспитания, считает Кошкин. Это должно сократить число уклонистов.

РИА "Новости"

Переходить исключительно на контракт нельзя

Дискуссии на тему полного перехода на контрактную службу ведут почти во всех странах. Россия не исключение, напомнил Кошкин. Но опыт показал, что только смешанное комплектование приводит к успеху.

Ошибочно Борис Ельцин требовал, чтобы [было] исключительно кадровое, то есть контрактное <…> Зато маленькое, мобильное <…> Ну и что? Вот сейчас специальная военная операция показывает, что, оказывается, надо жить в ногу со временем, а не пытаться придумывать реформы, высасывая их из пальца Андрей Кошкин

Армии необходима полноценная реформа

Армия будет деградировать, если там продолжат заниматься чем угодно, но не отработкой военного дела. В этом уверен доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, автор Telegram-канала «Психолог Рамиль Гарифуллин» Рамиль Гарифуллин.

РИА "Новости"

«Необходимо признать, что большинство военных специальностей, военных подразделений значительную часть времени занимаются теми вещами, которые никакого отношения к военному делу, к армии не имеют», — сказал он.

По словам специалиста, деградация военной профессии действительно идет. Конечно, в этом плане нужна реформа, иначе увеличение срока службы лишь ухудшит ситуацию. Но если реформа произойдет и будет жесткий контроль за обучением и службой солдат, дела наверняка начнут налаживаться.

«Трудно организовать, чтобы армия, офицеры, солдаты реально занимались отработкой своего военного мастерства, повышением уровня своей военной специальности. Если это будет, тогда, конечно, эти два года могут быть годами усиления мастерства, усиления профессионализма армии», — объяснил психолог.

РИА "Новости"

Такие перемены, по мнению собеседника «360», организовать непросто, особенно в нынешней ситуации. А если наступит перемирие, об армии могут вновь забыть. Ведь зачастую мотивация на улучшение появляется исключительно тогда, когда начинаются проблемы.

«Мы только при конкретных проблемах начинаем что-то изменять, задумываться. А в целом, конечно, необходимо изучать все деструктивные моменты, которые есть в армии. Нужна программа этих деструктивных составляющих, за счет чего она деградирует. Прямо по пунктам. <…> На основании этих пунктов уже можно разработать программу и потом ее внедрять. И конкретно уже распределить людей <…>, которые бы эту проблему решали и взяли бы ответственность», — подытожил Гарифуллин.