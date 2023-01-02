Эксклюзив 02 января 2023, 18:31 След НАТО увидели в ударе по ПТУ в Макеевке Военный эксперт Насонов: наличие мобильных у военных в Макеевке — ошибка командования РИА «Новости»

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Гибель 63 российских военных в результате ракетного удара по зданию ПТУ в Макеевке, где организовали пункт временного размещения, стала первым подобным случаем с таким количеством жертв не на передовой. Наличие мобильных телефонов у солдат оказалось главной ошибкой командования, отметил в беседе с «360» эксперт по безопасности и член координационного совета Росгвардии Роман Насонов.

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Далее — его прямая речь.

Прежде всего, нужно принести соболезнования семьям погибших военнослужащих. Также нужно быть уверенными, что они получат всю помощь, о которой заявил представитель Минобороны.

О причинах размещения военных на территории ПТУ пока можно только строить предположения. Письменного решения командира части или соединения никто не видел. Но речь идет о среднем населенном пункте, который не имеет бомбоубежищ.

Выселять местных жителей из домов, как это делали украинские фашисты, или делать из них дополнительные мишени — это не наш путь. Поэтому только тщательное расследование ответит на все вопросы, которые у нас есть.

Просчет командования

Я бы хотел обратить внимание на те ошибки, которые присутствуют в этой ситуации. НАТО, формально не являясь участником конфликта, снабжает украинских нацистов информацией, которую получает со своих разведывательных комплексов. Речь в частности [идет] об ECHELON, который точно может документировать наличие всплесков работы мобильных устройств в одной зоне и принадлежность сим-карты другому региону.

Вот это, возможно, была массовая ошибка, которую допустили командиры. Они не смогли заблокировать или полностью исключить наличие у военнослужащих телефонов. Но это нужно было сделать.

Сама ситуация с массовой гибелью личного состава, который еще не приехал на передовую, это первый случай в данном вооруженном конфликте. Доложили о том, что погибли порядка 63 военнослужащих. Это значит, что речь идет о подразделении численностью до роты.

Предпосылки принятых решений

Чтобы определить виновных, нужно понять решения командира разместить военных в здании, узнать условия, в которых он действовал, на какой период времени он разместил там личный состав, какие были метеоусловия и какую задачу ему поставило старшее командование.

Если все было определено заранее, то командир вынужден был использовать предоставленное помещение. Но все это выяснится в ходе расследования, из которых выводы должны сделать все командующие.

Отдельно хочу обратить внимание, что информация об ударе уже сутки разгоняется вражеской стороной, которая в десятки раз завысила число погибших военных. Это сделали, чтобы внести панику в наши души и дополнительно нас озлобить.