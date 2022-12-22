Армия 22 декабря 2022, 03:41 Призывать в армию захотели с 21 года. Это повысит качество службы — и вот почему Военный эксперт Литовкин: увеличение призывного возраста до 21 года повысит качество армии РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу. Отправлять молодых людей в армию хотят не с 18 лет, а с 21 года. Предельный возраст призыва планируют довести до 30 лет. Такая инициатива позволит повысить качество личного состава. Ряды военнослужащих будут пополнять более зрелыми и ответственными парнями, а молодежи дадут возможность получить образование и поработать по специальности.

Новый возраст призыва

Предложение повысить призывной возраст министр озвучил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина. Обсуждение вопросов проходило 21 декабря в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

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«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу», — сказал Шойгу.

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Он поручил до конца 2022 года довести количество служащих в армии по контракту до 521 тысячи человек.

Незрелым людям в армию нельзя

Как отметил в разговоре с «360» полковник в отставке Виктор Литовкин, для повышения призывного возраста есть сразу несколько причин.

«Во-первых, дело в том, что многие ребята не успевают окончить учебные заведения к 18 годам. Их практически выдергивают из-за парты и призывают в армию. Это никуда не годится, поэтому надо дать возможность человеку окончить учебное заведение, может быть даже еще поработать годик по своей специальности, и только потом призывать», — пояснил он.

РИА «Новости»

Вторая причина, по мнению эксперта, более серьезная. До 18 лет молодых людей нельзя назвать социально зрелыми, поэтому в армию их отправлять еще рано.

«Детей они уже умеют делать, а отвечать за то, что наделали, воспитывать и обеспечивать этих детей они еще не в состоянии. Просто они еще не созрели как граждане, как мужчины. Призывать на службу маменькиных сынков и хлюпиков нельзя. Армия с ними мучается, потому что пока их приведут в нормальное состояние, пока они повзрослеют, проходит как раз вся срочная служба», — подчеркнул Литовкин.

По его словам, будет разумно повысить возраст призыва. К 21 году парни более-менее взрослеют, хотя еще не все из них становятся зрелыми.

Повышение качества армии

Предложенные нововведения позволят армии получить более качественный личный состав. Призывник сможет с первого дня службы заключить контракт с Минобороны, отметил отставной полковник. Контрактник — это профессионал, а такие в армии очень нужны. Для военнослужащего тоже есть ряд плюсов. Если на срочной службе солдат получает две тысячи рублей, то при заключении контракта сумма увеличивается в разы.

«Кроме того, его на полгода отправят в учебное подразделение, где из него сделают какого-то определенного специалиста. Он не будет просто бегать по полю с автоматом, хотя это тоже надо уметь делать. Если он получил военную специальность, то он по этой специальности сможет в армии совершенствоваться будучи контрактником», — подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что призывать будут и выпускников высших учебных заведений, у которых не было военной кафедры. Пока точные сроки введения новых правил неизвестны, но за инициативой Шойгу должны последовать разъяснения представителей Минобороны. Они, как предположил военный эксперт, должны подробно объяснить правила набора и как все будет осуществляться. В любом случае, предложение оборонного ведомства направлено на повышение качества призывного контингента.