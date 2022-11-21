Армия 21 ноября 2022, 21:30 Преимущество в воздухе обеспечит успех на земле. Российские пилоты получили уникальные боевые машины Военный эксперт Кошкин: истребители Су — гордость российских пилотов Двигатели истребителя Су-30СМ2

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Российская армия получила новые истребители Су-30СМ2 и учебные самолеты Як-130. Первые позволяют издалека поражать цели, оставаясь вне досягаемости ПВО. На вторых машинах готовят будущих пилотов для самолетов новейшего класса.

Новинки для ВСК

Воздушно-космическим силам России передали истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Их создали в рамках государственного оборонного заказа на Иркутском авиационном заводе ОАК, входящем в авиакластер Ростеха, сообщил сайт правительства.

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Новые Су-20СМ2 дополнили усовершенствованными комплексами бортового радиоэлектронного оборудования. В самолетах увеличили дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, которые можно будет поражать новыми высокоточными средствами.

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Двухместный учебно-боевой Як-130 поможет обеспечить основную подготовку летчиков современных, а также повысить навыки пилотов при пилотировании сверхманевренных истребителей четвертого и пятого поколений.

Превзошедший Запад

Истребители семейства Су-30 имеют более 15 модификаций, а некоторые из них стоят на вооружении более чем десятка стран. Это неудивительно: самолеты способны уничтожать цели и днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

Модификация СМ2 удостоилась похвал даже от американцев: аналитики журнала Military Watch Magazine заявили, что российские истребители по своим характеристикам превосходит любую западную воздушную технику.

Истребитель Су-30СМ2

Российское воздушное судно лучше по выносливости и боевой маневренности. Дальность ракет у Су-30СМ2 в 400 километров превосходит самые мощные западные образцы более чем в два раза.

Учебно-боевой самолет-штурмовик Як-130, помимо России, используют еще в шести странах. Он хорошо зарекомендовал себя и имеет высокий боевой потенциал. Однако из-за слабых двигателей машина проигрывает своим аналогам, писал The National Interest.

Учебно-боевой самолет-штурмовик Як-130

Целенаправленное совершенствование

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что линейка Су, вплоть до истребителя-бомбардировщика пятого поколения Су-57 — это предмет для гордости российских пилотов и зависти за рубежом.

Эксперт подчеркнул, что Су — прекрасно зарекомендовавшие себя боевые машины, которые могут выполнять довольно сложные задачи в воздухе. При этом в будущем истребители возможно модернизировать.

Опыт специальной военной операции свидетельствует, что увеличение дальности обнаружения и поражения целей — чрезвычайно важные технические характеристики. Они дают возможность истребителям Су-30СМ2 не входить в зону ПВО Андрей Кошкин завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Кошкин отметил, что новые истребители обладают средствами прорыва ПВО, большим потенциалом и сверхманевренностью. Имея такие возможности в условиях реального конфликта, машина сможет выполнять боевые задачи в сложных условиях.

«Боевые самолеты — это довольно перспективное направление. Они востребованы для того, чтобы иметь преимущество в воздухе. Ведь в любом конфликте этот фактор позволяет добиться успеха на земле. Поэтому сегодня многие работают над такого рода самолетами», — сказал эксперт.

Показатели Су-30СМ2 характеризуют не просто технический прорыв, а целенаправленное совершенствование боевого самолетного парка России в условиях, когда идет проверка в формате специальной военной операции, подчеркнул Кошкин.