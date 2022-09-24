Новым замглавы Минобороны России назначили Михаила Мизинцева | 360°

Важное 24 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Новым замглавы Минобороны России назначили Михаила Мизинцева Минобороны России сообщило о назначении Михаила Мизинцева на должность замминистра РИА «Новости»

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Новым заместителем министра обороны России стал генерал-полковник Михаил Мизинцев. В оборонном ведомстве сообщили, что он заменил на этой должности генерала армии Дмитрия Булгакова.

«Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Новым заместителем министра, отвечающим за материально-техническое обеспечение армии, назначили генерал-полковника Михаила Мизинцева. Ранее он занимал должность начальника Национального центра управления обороной России.

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В июле президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. На этой должности Горемыкин сменил генерал-полковника Геннадия Жидко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отставке. По его словам, в условиях спецоперации разговоры об этом неприемлемы.

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