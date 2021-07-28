Умер бас-гитарист известной американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл

Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался во сне в возрасте 72 лет. Как сообщило «РИА Новости», печальные вести подтвердили остальные участники популярного коллектива.

«Мы опечалены известиями о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне. Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава», — написали фронтмен группы Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд.

На прошлой неделе сообщалось, что Хилл получил серьезную травму бедра. Но пока неясно, могло ли это так сильно подорвать его здоровье.

Популярное блюзовое рок-трио ZZ Top практически никогда не меняло свой состав. Коллектив образовался еще в 1969 году. Участникам сразу же удалось создать свой собственный, оригинальный и узнаваемый образ.

В 2004 году заслуги известной группы признали на мировом уровне: их включили в знаменитый Зал славы рок-н-ролла. Одно из условий для попадания в Зал славы — то, что с момента выхода первого альбома группы должно пройти не меньше 25 лет.

Накануне стало известно о том, что умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон. Ему было 46 лет. Родственники призвали фанатов артиста понять их и не пытаться присутствовать на похоронах: церемония будет закрытой.