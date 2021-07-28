Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон

Легендарный барабанщик, один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон умер на 47-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на его родственников.

«Мы с горечью сообщаем, что успешный барабанщик, музыкант и артист Джои Джордисон умер мирно во сне сегодня, 26 июля 2021 года. Ему было 46 лет», — цитирует издание заявление семьи музыканта.

Родственники добавили, что похороны они хотят сделать закрытыми. Они попросили многочисленных фанатов музыканта, а также представителей СМИ, войти в их положение и уважать право на частную жизнь

Джордисон был не только прославленным на весь мир барабанщиком, но и автором многих хитов. Он работал в группе Slipknot с момента ее основания в 1995 году. Артист покинул успешный коллектив в 2013 году. Официального заявления о причинах ухода и даже о том, что расставание с коллективом произошло, так и не последовало. Но Джордисон говорил, что это было не его собственное желание. Позже музыкант отметил, что в тот момент у него началось неврологическое расстройство, которое сильно сказывалось на его форме как барабанщика.

Slipknot в 2000-х стала одной из ведущих мировых метал-групп. В 2006 году коллектив стал обладателем престижной премии «Грэмми». Кроме Slipknot, Джордисон за свою карьеру работал еще в нескольких коллективах. Но они не стали настолько популярными.