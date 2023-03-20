Знаменитости 20 марта 2023, 15:34 Звезду сериала «Кухня» заподозрили в нетрезвом вождении Исполнителя роли Феди в сериале «Кухня» Тарабукина заподозрили в пьяном вождении Кинопоиск

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Звезду сериала «Кухня» Михаила Тарабукина заподозрили в нетрезвом вождении. Артист отказался проходить медицинское освидетельствование и теперь объяснит свое решение мировому судье, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным правоохранителей, 20 января 2023 года Михаил Тарабукин, исполнивший роль Феди в «Кухне», в Мытищах управлял своим автомобилем Mercedes-Benz с признаками алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение речи у актера, характерный запах и неустойчивость. Артист отказался давать показания, подписывать протокол и проходить медицинское освидетельствование.

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Как итог — в судебном участке № 18 Санкт-Петербурга зарегистрировали дело об административном правонарушении. Отказ от освидетельствования Тарабукин объяснит мировому судье.

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Ранее Михаил Тарабукин признался, что он совсем не романтик. Артист рассказал, что не был женат, но много лет назад пытался создать семью с актрисой Екатериной Юдиной. Сейчас у звезды «Кухни» и «Бандитского Петербурга» новые отношения.