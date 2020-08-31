Актер из сериала «Кухня» рассказал о личной жизни

За 39 лет он ни разу не был женат. 16 лет назад он хотел создать семью с актрисой Екатериной Юдиной, но у них ничего не вышло.

«В результате все закончилось грустно… Увы, я не из тех, кто пишет на асфальте мелом: «Я тебя люблю», — рассказал актер.

Сейчас у Тарабукина новая девушка, но пока свадьба не планируется. Актер рассказал, что у них все хорошо, но рассказывать, кто она — отказался.

Он уточнил лишь, что его любимая любит путешествовать, а сам он устает от перелетов, сообщил сайт «Дни.ру».

Ранее 56-летнего актера Брэда Питта заподозрили в отношениях с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Их заметили вместе в аэропорту в Париже. По данным СМИ, Питт пригласил модель в винодельню, которая принадлежит им с Джоли. Факт отношений ни Питт, ни Потуральски не подтвердили.

Также стало известно, что фигуристку Алину Загитову пригласили сниматься в японской версии фильма «Пальма». Режиссером фильма стал сын известного актера Александр Домогаров-младший. Кино основано на реальных событиях, случившихся в Москве в 1970-е годы.