Знаменитости 18 августа 2023, 01:52 Звезду «Особенностей национальной охоты» оштрафовали на 700 тысяч рублей Суд взыскал с актера Бычкова крупный штраф за неявку на шоу «Секрет на миллион» РИА «Новости»

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Красногвардейский суд постановил взыскать с актера Виктора Бычкова, сыгравшего Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Суд рассмотрел иск ООО „Ток-шоу“ к Виктору Бычкову о взыскании неустойки, убытков. <…> с Бычкова взыскали неустойку в размере 402 300 рублей, убытки в размере 306 176,33 рубля», — уточнили в пресс-службе.

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Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года ООО «Ток-шоу» и Бычков заключили договор, согласно которому 10 ноября актер должен был участвовать в записи программы «Секрет на миллион». Но на съемки артист не пришел.

По словам адвоката Бычкова, актер не смог посетить съемочную площадку ток- шоу из-за того, что его супруга экстренно попала в больницу.

Ранее Басманный районный суд взыскал неустойку с актера Данилы Козловского за нарушение сроков оплаты за объект недвижимости. Сумма неустойки составила 400 тысяч рублей.