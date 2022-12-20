Знаменитости 20 декабря 2022, 17:48 Суд взыскал с актера Козловского 400 тысяч по долгу за квартиру Басманный суд Москвы взыскал с актера Козловского неустойку по долгу за квартиру РИА «Новости»

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Басманный районный суд Москвы взыскал неустойку с актера Данилы Козловского за нарушение сроков оплаты за объект недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил иск частично. В законную силу решение не вступило», — сказано в сообщении.

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Истцом в процессе, уточнили «Известия», стал новый управляющий жилого комплекса «Современник» по улице Машкова в Москве. Адвокаты актера попросили суд снизить неустойку или отказать в иске.

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«Мы оплатили счет после передачи апартаментов застройщиком. Это все было еще в 2020 году, с тех пор к нам не поступало никаких дополнительных требований», — рассказал представитель Козловского.

Издание StarHit писало, что актер заключил договор купли-продажи с агентством недвижимости о приобретении апартаментов с полами из натурального дуба, дорогой сантехникой и готовой отделкой. Однако фирма обанкротилась, а новый конкурсный управляющий подал в суд на жильцов, среди которых оказался Козловский.

Стоимость квартир в комплексе «Современник» стартует от 40 миллионов рублей. Само здание построили еще в 1870 году. Спустя 145 лет его отреставрировали и выставили квартиры на продажу.