Звезду фильма «Белое солнце пустыни» Кавсадзе вернули в реанимацию

Грузинский актер 85-летний Кахи Кавсадзе, известный российским зрителям по фильму «Белое солнце пустыни», все еще находится в реанимации в Тбилиси. Об этом сообщила клинический директор медучреждения Лали Турдзеладзе.

«Его состояние стабильно тяжелое, он вновь в реанимации. От коронавируса излечился, выписался, но COVID-19 активизировал прежние заболевания, обострил их и все связалось друг с другом», — рассказала Турдзеладзе. Ее процитировало РИА «Новости».

Кавсадзе переболел COVID-19 еще в конце ноября 2020 года. В декабре его брат сообщил, что артист вылечился и чувствует себя нормально. В середине феврале этого года стало известно, что Кавсадзе опять попал в больницу. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию. Врачи заявили, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер. Он служит в Тбилисском академическом театре имени Руставели. Снялся в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Древо желания», «Покаяние», «Мелодии Верийского квартала», «Житие Дон Кихота и Санчо».