Актер из «Белого солнца пустыни» попал в больницу с пневмонией

Грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в больницу Тбилиси с двухсторонней пневмонией. Состояние 85-летнего артиста оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой грузинский Первый канал.

Кавсадзе в конце ноября прошлого года перенес коронавирус, а в декабре его брат заявил, что артист вылечился и чувствует себя хорошо.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. Среди его работ в кино — роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние», «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо». Одна из самых известных ролей Кавсадзе — это Абдулла в картине «Белое солнце пустыни».

На прошлой неделе народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после перенесенного коронавируса. Артистка была госпитализирована в конце декабря. Фрейндлих пролежала в реанимации около месяца. Народной артистке были назначены сеансы лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики и кислородотерапии.