Знаменитости 14 марта 2024, 18:03 Звезде «Людей Икс» удалили грудь из-за рака Актриса Оливия Манн перенесла операцию по удалению молочных желез из-за рака CraSH/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Звезде фильма «Люди Икс: Апокалипсис» Оливии Манн сделали операцию по удалению обеих молочных желез после обнаружения рака груди. Об этом 43-летняя американская актриса рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Артистка уточнила, что диагноз ей поставили в апреле 2023 года. Она вместе с сестрой прошла тест на ген, вызывающий рак. Несмотря на отрицательный результат и чистую маммограмму, лечащий врач посоветовал Манн также сделать МРТ, УЗИ и биопсию, которая и подтвердила наличие быстро развивающейся и агрессивной опухоли в обеих железах.

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Актриса около 10 месяцев боролась с недугом и четыре раза ложилась под нож хирурга, что позволило предотвратить развитие рака. По ее словам, шанс на выживание составлял 37%.

«Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство, обезболивающее и больничные халаты», — поделилась Манн.

Ранее у звезды сериалов «Глухарь» и «След» Андрея Балякина нашли опухоль. Актер успешно перенес микрооперацию.

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