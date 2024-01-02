Знаменитости 02 января 2024, 15:56 Опухоль нашли у звезды сериалов «Глухарь» и «След» Shot: у 64-летнего актера сериалов «Глухарь» и «След» Балякина нашли опухоль РИА «Новости»

Читать 360tv в

У 64-летнего актера Андрея Балякина, получившего известность благодаря ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «След», и «Глухарь», обнаружили опухоль легких. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, новообразование нашли, когда Балякин проходил рентген. Аппарат показал уплотнения в легких. Медики полагают, что это могут быть последствия пневмонии. Сейчас артист проходит тщательное обследование, чтобы врачи могли поставить точный диагноз.

Реклама

Звезда «Следа» подтвердил, что действительно недавно был в больнице и перенес микрооперацию. При этом Балякин не распространялся о возможной болезни. Актер утверждал, что с ним все хорошо и он готовится к новым проектам.

Ранее супруга 74-летнего актера Бориса Щербакова заявила, что новость о его победе над раком — обыкновенная утка. У ее мужа, заметила женщина, никогда не было онкологического заболевания.