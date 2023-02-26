Знаменитости 26 февраля 2023, 18:50 Звезде «Дома-2» проломили голову бокалом в московском ночном клубе SHOT: экс-участнице шоу «Дом-2» проломили голову бокалом в ночном клубе Москвы Instagram

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Экс-участнице скандального шоу «Дом-2» Яне Африкантовой пробили голову в одном из ночных клубов Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на соцсети блогерши.

«Я вся в крови. Левая баба стукнула меня бокалом по голове. Я просто пошла с подружкой в клуб», — пожаловалась девушка подписчикам.

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По данным канала, Африкантова отдыхала с друзьями в клубе «Заварка», где и произошло нападение. Со слов пострадавшей, ее ударила бокалом неизвестная посетительница клуба и рассекла кожу на лбу.

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Друзья Африкантовой оказали ей первую помощь, а потом вызвали скорую помощь. Все это время блогерша снимала происходящее на камеру и выкладывала в соцсети.

На канале уточнили, что девушка является родственницей еще одной бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Марины Африкантовой.

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