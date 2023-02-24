Происшествия 24 февраля 2023, 16:11 Сын Игоря Талькова с гашишем попал в руки правоохранителей в Москве Baza: полицейские задержали сына Игоря Талькова с гашишем в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники ДПС задержали в центре Москвы Игоря Талькова — младшего, у которого в машине с собой находился пакет, предположительно, с запрещенным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сын знаменитого Игоря Талькова не стал ничего отрицать. На вопрос правоохранителей, есть ли у него с собой запрещенные вещества, музыкант ответил, что у него с собой гашиш. При этом начал вести себя агрессивно.

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Полицейским пришлось надеть на дебошира наручники и отправить его в отделение. При обыске сотрудники ДПС обнаружили в машине пакетик с веществом зелено-коричневого цвета.

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Тем временем мать задержанного Татьяна коротко ответила «360», что ничего не знает и не видела сына со вчерашнего дня, а дядя Талькова-младшего не стал ничего комментировать и просто бросил трубку.