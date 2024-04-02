02 апреля 2024, 13:14
Звезда «Зачарованных» начала готовиться к смерти из-за рака
Звезда сериала «Зачарованные» Доэрти рассказала о подготовке к смерти из-за рака
За последний год звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти превратила свой личный блог в публичный дневник, в котором рассказывала о борьбе с раком молочной железы четвертой стадии. Актриса делилась с поклонниками новостями о состоянии своего здоровья. Недавно она призналась, что готовится к смерти, сообщил портал «Супер».
Болезнь актрисы прогрессирует. Однако она искренне призналась, что не готова уйти из жизни. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, Доэрти продолжала надеяться на излечение.
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В последнем эпизоде своего подкаста актриса рассказала, что старается упростить момент ухода из жизни для своей матери. Она начала сортировать, продавать и жертвовать вещи.
«Мой приоритет на данный момент — моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Я хочу, чтобы все остальное было намного проще. Я не хочу, чтобы ей приходилось иметь дело с кучей обязанностей. Я не хочу, чтобы у нее было четыре складских помещения, заполненных мебелью», — сообщила Шеннен.
Актриса также отказалась от давней мечты заняться разведением лошадей. Она начала разгребать хлам в доме в Теннесси, который купила специально под это дело.
«Я собирала вещи и начала плакать… Я чувствовала, что отказываюсь от мечты, и что это значило для меня? Означало ли это, что я отказываюсь от жизни? Означало ли это, что я сдаюсь?» — поделилась она.
Еще одна звезда «Зачарованных» Ребекка Болдинг умерла от рака почти два года назад. Она боролась с опухолью яичников.
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