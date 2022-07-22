Звезда «Зачарованных» Болдинг умерла от рака

Американская актриса, звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг скончалась на 73-м году жизни. Долгое время она боролась с раком яичников. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

Наибольшую популярность сериал «Зачарованные» имел в нулевых годах. По сюжету три сестры живут в Сан-Франциско в доме своей покойной бабушки. В их семье все женщины были ведьмами. После прочтения заклинания сестры также превращаются в настоящих чародеек.

В сериале Ребекка Болдинг играла роль главного редактора издания The Bay Mirror Элис Ротман. Муж актрисы Джеймс Л. Конвей был продюсером этого проекта, сообщили «Дни.ру».

У Болдинг остались двое детей и внуки. Она ушла из жизни в своем доме в США.

Ранее стало известно, что еще одна актриса сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти борется с онкологическим заболеванием. В 2015 году у нее диагностировали рак молочной железы.