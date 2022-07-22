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    22 июля 2022, 11:19

    Звезда «Зачарованных» Болдинг умерла от рака

    Оксана Лавнюженко

    Американская актриса, звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг скончалась на 73-м году жизни. Долгое время она боролась с раком яичников. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

    Наибольшую популярность сериал «Зачарованные» имел в нулевых годах. По сюжету три сестры живут в Сан-Франциско в доме своей покойной бабушки. В их семье все женщины были ведьмами. После прочтения заклинания сестры также превращаются в настоящих чародеек.

    В сериале Ребекка Болдинг играла роль главного редактора издания The Bay Mirror Элис Ротман. Муж актрисы Джеймс Л. Конвей был продюсером этого проекта, сообщили «Дни.ру».

    У Болдинг остались двое детей и внуки. Она ушла из жизни в своем доме в США.

    Ранее стало известно, что еще одна актриса сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти борется с онкологическим заболеванием. В 2015 году у нее диагностировали рак молочной железы.