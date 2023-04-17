Знаменитости 17 апреля 2023, 01:56 Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд оценил планы о новой экранизации романа Variety: Элайджа Вуд с сомнением отнесся к новой экранизации «Властелина колец» Википедия

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Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд скептически высказался о планах новой экранизации романа-эпопеи Джона Рональда Руэла Толкина. Он засомневался, что новые кинопродюсеры смогут вновь повторить успех проекта с его участием, сообщил Variety.

Вуд сообщил, что эти новости вызвали у него удивление. Он считает, что в основе нового желания снять заново фильм лежит только коммерция.

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«Наш проект стал одним из самых успешных в истории, и новая экранизация может тоже хорошо заработать в мировом прокате», — заметил актер.

Понять продюсеров можно, согласился главный герой оригинальной трилогии. В основе романа заложен настолько «классный» сюжет, что его хочется экранизировать снова и снова. И такие планы были только вопросом времени.

«Но я надеюсь, что новая франшиза будет сделана с благоговением к наследию Толкина, а не просто с целью заработать как можно больше денег», — заключил Вуд, пожелав, чтобы новая картина получилась качественной.

О работе над новыми фильмами по вселенной «Властелин колец» киностудия Warner Bros. заявила в конце февраля. Кто напишет сценарий и займется ведением проекта, пока неясно. Однако режиссер первой трилогии Питер Джексон сообщил, что кинокомпания держит его в курсе дела.