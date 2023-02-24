Культура 24 февраля 2023, 14:43 Киностудия Warner Bros. заявила о работе над новыми фильмами по вселенной «Властелина колец» Warner Bros. анонсировала новые фильмы по вселенной «Властелина колец» Кинопоиск

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Киностудия Warner Bros. анонсировала появление нескольких новых фильмов по мотивам романа Джона Толкина «Властелин колец». О заключении сделки на экранизацию новых историй заявил гендиректор студии Дэвид Заслав, сообщило издание Variety.

По словам Дэвида Заслава, о создании нескольких новых картин договорились недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Абди. Кто из кинематографистов займется сценарием и будет вести проекты — пока неясно, однако режиссер первой трилогии «Властелин колец» Питер Джексон и его помощники заявили, что Warner Bros. держит их в курсе дела.

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«С нетерпением ждем возможности побеседовать с ними, чтобы услышать их видение развития франшизы», — отметил Джексон.

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В России решили снять фильмы, которые в будущем станут «заменой» «Хоббиту», «Властелину колец» и «Гарри Поттеру». С таким заявлением выступили в «Союзмультфильме». Там рассказали, что намерены создать картину, основанную на сюжете книги «Тайны Чароводья» детского писателя из Петербурга Юлии Ивановой.