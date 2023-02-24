24 февраля 2023, 14:43
Киностудия Warner Bros. заявила о работе над новыми фильмами по вселенной «Властелина колец»
Warner Bros. анонсировала новые фильмы по вселенной «Властелина колец»
Киностудия Warner Bros. анонсировала появление нескольких новых фильмов по мотивам романа Джона Толкина «Властелин колец». О заключении сделки на экранизацию новых историй заявил гендиректор студии Дэвид Заслав, сообщило издание Variety.
По словам Дэвида Заслава, о создании нескольких новых картин договорились недавно назначенные руководители студии Майк Де Лука и Пэм Абди. Кто из кинематографистов займется сценарием и будет вести проекты — пока неясно, однако режиссер первой трилогии «Властелин колец» Питер Джексон и его помощники заявили, что Warner Bros. держит их в курсе дела.
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«С нетерпением ждем возможности побеседовать с ними, чтобы услышать их видение развития франшизы», — отметил Джексон.
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В России решили снять фильмы, которые в будущем станут «заменой» «Хоббиту», «Властелину колец» и «Гарри Поттеру». С таким заявлением выступили в «Союзмультфильме». Там рассказали, что намерены создать картину, основанную на сюжете книги «Тайны Чароводья» детского писателя из Петербурга Юлии Ивановой.
Кино
Властелин колец
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