Знаменитости 15 марта 2024, 18:15 Звезда «Уральских пельменей» снялась в сериале скандального режиссера Илана Юрьева из «Уральских пельменей» снялась в сериале Валерии Гай Германики РИА «Новости»

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Илана Юрьева, известная благодаря участию в комедийном шоу «Уральские пельмени», снялась в новом сезоне сериала «Обоюдное согласие». Режиссером ленты стала Валерия Гай Германика, известная своими провокационными работами. Об этом актриса написала на своей странице в соцсетях.

Юрьева сыграла персонажа по имени Юлия Кардан.

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«Моя первая драматическая роль», — написала актриса.

В новом сезоне сюжетная линия сериала не будет пересекаться с предыдущей. Он раскроет предысторию убийства Григория Венишева, успешного бизнесмена и отца многих детей, роль которого исполнил Максим Ползиков. Подозрения сразу же падут на его жену Марину в исполнении Глафиры Тархановой.

Во время расследования появится все больше доказательств, что за красивым фасадом их семьи скрывались долгие годы абьюза, а Григорий был не таким уж идеальным супругом. Вопрос о том, кто же на самом деле стоит за его смертью, будут изучать следователь Анна, роль которой сыграла Диана Арбенина, и правозащитница Ида (Елена Ханга).

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