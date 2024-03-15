Знаменитости 15 марта 2024, 11:48 Актера из сериала «Игра в кальмара» обвинили в домогательствах Актеру «Игры кальмаров» О Ен Су дали условный срок за сексуальные домогательства РИА «Новости»

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Актера из сериала «Игра в кальмара» О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Суд арестовал его на восемь месяцев условно, а также обязал прослушать 40-часовой курс сексуальной этики. Об этом сообщило The Korea Times.

По данным следствия, в 2017 года мужчина обнял женщину и поцеловал ее в щеку против ее воли во время своего двухмесячного тура по региону для выступления. В 2022-м ему предъявили обвинение, которое он отверг.

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«То, что написано в дневнике потерпевшей, и отчет о консультировании потерпевшей после инцидента во многом соответствуют деталям этого дела», — заявил суд.

Кроме того, правоохранители добавили, что показания женщины были последовательными, а не чем-то, что можно было выдумать. Покидая суд после заседания, актер сообщил журналистам, что планирует обжаловать решение.

В конце февраля еще одна женщина обвинила актера Жерара Депардье в домогательствах.