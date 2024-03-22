Знаменитости 22 марта 2024, 12:59 Звезда «Уральских пельменей» рассказал, почему ушел от жены Юморист Дмитрий Соколов признался, что ушел от первой жены из-за кочевой жизни РИА «Новости»

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Юморист, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов рассказал о причинах развода с первой супругой. Его слова привело издание «КП-Екатеринбург».

Команда «Уральские пельмени» стала известна всей стране в 2000 году, заняв первое место в Высшей лиге КВН. Затем последовала победа в Летнем кубке 2002 года и завоевание пяти наград на фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Несмотря на значительные достижения, доходы от гастролей были минимальны. Тем не менее артисты не отказывались от своих целей и продолжали вкладывать в выступления все силы.

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Однако для основателя команды успех на сцене обернулся проблемами в личной жизни. Из-за гастролей с КВН он развелся с первой женой.

«Развелись из-за моей кочевой жизни с КВН. Дохода это не приносило, а дома я бывал редко», — рассказал артист.

Супруге приходилось в одиночку справляться с бытовыми трудностями. После расставания они смогли сохранить дружеские отношения, Соколов продолжает общаться с детьми.

В 2009 году он вступил в брак во второй раз — с участницей команды КВН «Ирина Михайловна» Ксенией Ли. За 15 лет семейной жизни вторая жена подарила юмористу троих детей.

Ранее сообщалось, что звезда телешоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов поссорился с подростками в метро Екатеринбурга. Жена Соколова Ксения предположила, что дети сами спровоцировали артиста, чтобы привлечь к себе внимание.