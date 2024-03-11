Эксклюзив 11 марта 2024, 20:35 Появилось видео конфликта звезды «Уральских пельменей» в метро Екатеринбурга Конфликт звезды «Уральских пельменей» Соколова сняли на видео

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Звезда телешоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступил в конфликт с подростками в метро Екатеринбурга. В распоряжении «360» оказалось видео перепалки актера в подземном переходе.

В кадре Соколов с бутылкой в руках спорил с тремя молодыми людьми — один из них снимал происходящее на мобильный телефон.

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Пока сопровождение актера пыталось договориться с подростками и мирно разойтись, сам Соколов угрожающе шел на одного из оппонентов. У другого подростка в этот момент пытались вырвать смартфон. Молодые люди попросили увести в сторону агрессивного актера и не трогать технику.

Дмитрий Соколов после отдыха в баре столкнулся в метро с незнакомыми молодыми людьми. По их словам, актер ударил одного из них пустой бутылкой виски.

Жена Соколова Ксения предположила, что подростки сами спровоцировали артиста для того, чтобы привлечь к себе внимание.