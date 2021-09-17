Звезда «Универа» Стас Ярушин раскрыл, сколько зарабатывает Андрей Губин

Актер Стас Ярушин, прославившийся после работы в сериале «Универ» заявил, что звезды прошлых лет хорошо зарабатывают. Среди них — и музыкант Андрей Губин, который уже долгое время не дает концерты.

В эфире своего YouTube-шоу «МузLoft» Ярушин поговорил с бывшей солисткой группы «Тату» Леной Катиной. Она призналась, что после распада коллектива чувствовала себя потерянной и не знала, что делать. Сейчас Катина выпускает новую музыку, но при это зарабатывает и за счет старых хитов — «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». По словам певицы, ей до сих пор приходят авторские отчисления.

Ярушин продолжил тему и рассказал, что некоторые артисты, которые давно не выступают на сцене, уехали за рубеж и хорошо там живут.

«Говорят, что благодаря XXI веку и новым технологиям сегодня все их прошлые заслуги монетизируется, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо, — отметил он.

Актер не хотел называть имена этих исполнителей, но все-таки не удержался и назвал одно: «Андрей Губин».

Ранее стало известно, что Андрей Губин спустя долгое время вернулся в Россию из Египта. Там он лечил спину, но сейчас все равно плохо себя чувствует. По его признанию, у него болит буквально все.