Певец Андрей Губин вернулся в Россию после длительного лечения в Египте

Звезда 2000-х Андрей Губин вернулся в Россию после долгого лечения в Египте. Но его здоровье от этого лучше не стало.

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», — рассказал певец в беседе с АиФ.

По словам Губина, сейчас он ведет замкнутый образ жизни и редко включает телефон. Все дело в том, что ему часто приходят негативные сообщения от незнакомых людей. Что касается творчества, то про него музыкант не забывает. Недавно он написал несколько хороших песен, которые осталось довести до ума.

Также в планах у музыканта приобрести дом в Подмосковье, чтобы работать и жить в уединенном месте. Певец также признался, что состоит в отношениях с девушкой и одиноким себя не чувствует. Тем не менее на эстраду артист пока не думает возвращаться.

В апреле этого года знакомые Андрея Губина рассказывали, что певец уехал в Египет надолго и в ближайшие годы возвращаться в Россию не планирует.