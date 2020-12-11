Съемки пришлось приостановить, пока не понятно, когда творческая группа вернется на площадку.

«Сейчас из-за пандемии мы не снимаем продолжение „Сватов“. Когда съемки возобновятся, надо спрашивать у Господа Бога. Сижу, жду. Причем со страхом. У меня другой работы нет. Я же артист», — рассказал Добронравов.

Актер ничего не слышал о восстановлении в Киевской области дома семьи Ивана Будько — героя артиста, отметил сайт «Утро.ру». Именно в нем снимались первые части, но несколько лет назад здание пострадало при пожаре.

«Я понятия не имею, что в Киевской области восстановили этот дом. Никакого участия в восстановлении не принимал. Вообще об этом первый раз слышу. Я даже не знал, что дом горел. Столько лет прошло. Я же артист. Сегодня здесь, а завтра там», — признался Добронравов.

До пандемии актер выходил на сцену Театра Антона Чехова. Теперь же объем работы у него сократился на 90%. Причем речь идет и про театральные постановки, и про телевизионные проекты, сообщил iReactor.