Знаменитости 18 марта 2024, 04:41 Звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в Новосибирске Актер Никита Кологривый устроил скандал в Новосибирске РИА «Новости»

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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Об этом сообщило издание НГС.

Актер заявил, что организаторы встречи очень плохие и не умеют встречать гостей, поэтому он вынужден покинуть кинотеатр. Кологривый заявил, что устроит фан-встречу, причем она будет демократичной.

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«Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске», –заявил артист.

Автограф-сессия с актером, приехавшим в родной город на фестиваль кино «Семейные традиции», прошла в субботу, 16 марта, в кинотеатре «Победа». Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, произошло недопонимание у руководства кинотеатра с одним из сотрудников Кологривого.

Причину скандала не назвали, но отметили, что конфликт удалось уладить. Актер вернулся на автограф-сессию к поклонникам.

Ранее Алексей Панин* оскорбил Кологривого, который до этого назвал Александра Абудлова«скучным актером».

* Признан иноагентом на территории России.