Знаменитости 12 марта 2024, 12:48 Звезда сериала «Ольга» не смогла оспорить статус иноагента Shot: актриса Яна Троянова не смогла оспорить статус иностранного агента Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

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Актриса Яна Троянова*, сыгравшая Ольгу в одноименном сериале на телеканале ТНТ, не смогла оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста, сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка заявила, что не получала финансирование от зарубежных источников. Однако в Минюсте посчитали, что Троянова* попала под иностранное влияние.

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Так, актриса выложила ряд постов, где осуждала политику России. Кроме того, она участвовала в «Марше матерей» и в одиночном пикете в поддержку политика Алексея Навального.

Вдобавок Троянова* давала интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю*, телеведущей Татьяне Лазаревой* и телеканалу Дождь*.

Ранее историка Тамару Эйдельман* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Она публиковала свои материалы в интернете без специальной предупреждающей маркировки иностранного агента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.