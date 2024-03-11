11 марта 2024, 18:57
Эйдельман оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Дорогомиловский суд оштрафовал историка Тамару Эйдельман на 50 тысяч рублей
Дорогомиловский суд Москвы вынес решение оштрафовать российского историка Тамару Эйдельман* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Эйдельман* обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Она публиковала свои материалы в интернете без специальной предупреждающей маркировки иностранного агента. Историк получила штраф в размере 50 тысяч рублей.
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Минюст внес Тамару Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В начале марта Минюст обновил список иностранных агентов физическими лицами, в который попала писательница Людмила Улицкая*.
В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Улицкая* заявила, что часть поступающих средств от продажи своих книг она отправляет на Украину.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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