18 апреля 2024, 16:34
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» задолжал за услуги ЖКХ
Суд в Москве обязал актера Трескунова заплатить 10 тысяч рублей за коммуналку
Актер Семен Трескунов* не платит за коммуналку в московской квартире. Сотрудники УК подали на него в суд и выиграли дело, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Там уточнили, что мировой судья постановил взыскать со звезды российских сериалов Трескунова* в пользу ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» долг в размере более 10 тысяч рублей.
Реклама
Сам актер не живет в России. В 2022 году он раскритиковал и оскорбил свое бывшее руководство, страну и уехал за рубеж.
Новой Родиной он назвал Испанию. Сейчас, по данным Telegram-канала Mash, артист перебрался в Израиль.
Недавно артист бросил клич в соцсетях о поисках любой работы. По его словам, он готов проявить себя в смежных областях, так как профессия актера для него утратила актуальность за это время.
* Семен Трескунов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Долги
Суд
ЖКХ
Актеры
Иноагенты
Реклама
Реклама