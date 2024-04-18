Знаменитости 18 апреля 2024, 16:34 Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» задолжал за услуги ЖКХ Суд в Москве обязал актера Трескунова заплатить 10 тысяч рублей за коммуналку Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Актер Семен Трескунов* не платит за коммуналку в московской квартире. Сотрудники УК подали на него в суд и выиграли дело, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что мировой судья постановил взыскать со звезды российских сериалов Трескунова* в пользу ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» долг в размере более 10 тысяч рублей.

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Сам актер не живет в России. В 2022 году он раскритиковал и оскорбил свое бывшее руководство, страну и уехал за рубеж.

Новой Родиной он назвал Испанию. Сейчас, по данным Telegram-канала Mash, артист перебрался в Израиль.

Недавно артист бросил клич в соцсетях о поисках любой работы. По его словам, он готов проявить себя в смежных областях, так как профессия актера для него утратила актуальность за это время.

* Семен Трескунов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.