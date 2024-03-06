06 марта 2024, 16:14
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» озадачился поиском любой работы после эмиграции
Уехавший из России актер Трескунов заявил об активном поиске любой работы
Уехавший из России актер российских сериалов Семен Трескунов заявил, что ищет работу в смежных областях. В личном аккаунте Instagram* артист перечислил все свои навыки.
«Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», — написал он.
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Трескунов уточнил, что специальность актера для него потеряла актуальность за два года. Теперь он готов заняться другой деятельностью: от написания песен до копирайтинга. По его словам, за время эмиграции ему удалось стать профессионалом в смежных областях.
Трескунов стал известен благодаря съемкам в сериале «Ивановы-Ивановы». Уезжая в 2022 году за границу, артист нелестно высказался в сторону своего бывшего руководства, а также полил грязью Россию. Своей новой Родиной он назвал Испанию.
Ранее певец Стас Михайлов жестко высказался об уехавших из страны артистах. По его словам, на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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