Знаменитости 01 апреля 2024, 17:08 Звезда сериала «Эйфория» раскрыла секрет красоты Актриса из сериала «Эйфория» Сидни Суини назвала отказ от кофе секретом красоты Christopher Khoury / Keystone Press Agency

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Звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос», актриса Сидни Суини, поделилась своими секретами поддержания здоровья и красоты. Она рассказала о них в интервью изданию WSJ.

Актриса отметила, что особенно важны ранние утренние подъемы, достаточное потребление воды и регулярные интенсивные тренировки.

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Кроме того, Суини уточнила, что целенаправленно исключила из своего рациона кофе. Актриса не пробовала его ни разу в жизни, несмотря на рабочий график, который зачастую предполагает съемки ночью с минимальным отдыхом в два часа.

«Эйфория» принесла славу Сидни Суини, однако производство третьего сезона сериала отложили. Создатели планируют приступить к съемкам в ближайшие месяцы.

Драматический сериал «Эйфория» посвящен жизни подростков с непростыми отношениями и различными формами зависимостей. В проекте снялись такие известные актеры, как Зендая, Мод Апатоу, Барби Феррейра, Хантер Шефер и другие.

Ранее американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско «Фез» О’Нила в «Эйфории», скончался на 26-м году жизни. Артист открыто говорил о своем психическом заболевании.