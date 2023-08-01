Знаменитости 01 августа 2023, 02:08 Актер из сериала «Эйфория» умер в 25 лет Актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в 25 лет Кадр из сериала «Эйфория»

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Американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско «Фез» О’Нила в драматическом сериале «Эйфория», скончался на 26-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на его семью.

«С тяжелым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем», — отметили в заявлении.

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Неделю назад Ангус похоронил отца. Родственники молодого человека рассказали, что они были лучшими друзьями и актер сильно переживал. Актер открыто говорил о своем психическом заболевании, с которым боролся. Причина его смерти пока не называется. Родственники парня попросили отнестись к их утрате с пониманием и не беспокоить.

Роль в сериале «Эйфория» принесла Клауду широкую известность и стала его главной работой. Он сыграл одного из основных персонажей в первых двух сезонах проекта. Еще Клауд играл в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия». Недавно его утвердили на роль в «Крике 6» режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта.