Звезда мюзиклов Макеева попросила у поклонников помощи

Актриса театр Моссовета и звезда российских мюзиклов Анастасия Макеева к своим поклонникам с просьбой о помощи. Она пожаловалась, что ее «насильно втягивают в конфликт» и сообщила об «ухудшении физического и психологического здоровья».

У себя в Instagram она сообщила о постоянных ссорах, происходящих между ее новым мужем и его бывшей женой.

«Все, кто хочет помочь мне справиться с ухудшением здоровья из-за насильственного втягивания меня в конфликт, прошу сделать репост с призывом оставить меня в покое. Я нуждаюсь в вашей помощи», — обратилась актриса к подписчикам. Макеева подчеркнула, что не хочет принимать никакого участия в семейных разборках Мальковых. Она даже официально запретила журналистам использовать свою фамилию в контексте склок между бывшими супругами.

Актриса отдельно обратилась к хейтерам с просьбой не беспокоить руководство театров, где она работает, и партнеров по рекламным проектам.

«Все равно они со мной будут работать и продлили все контракты. При всем уважении к вашему мнению, уважаемые хейтеры, на качество моей жизни, как и других звезд, вы не повлияете», — подчеркнула актриса.

Ее четвертый муж Роман Мальков конфликтует с бывшей женой Светланой из-за воспитания четверых детей. Двое живут с матерью в Словении, двое — с отцом и новой женой.

В начале августа Анастасия Макеева рассказала, что театр Моссовета нанял ей телохранителей. Актриса призналась, что опасается за свою безопасность.