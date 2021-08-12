Макеева заявила, что теперь ходит с охраной

Анастасия Макеева рассказала, что теперь ее повсюду сопровождают телохранители. Актриса опасается за свою безопасность, о чем сообщила подписчикам в Instagram. Об этом написали Дни.ру.

По словам актрисы, охрану ей нанял театр Моссовета, в котором она работает. Телохранители присутствуют даже на спектаклях, в которых она принимает участие.

Макеева рассказала, что такой жест растрогал ее до слез. Театр давно стал для нее домом, а теперь она поняла, что это ее и крепость, поделилась артистка.

«Своих всегда защитят», — написала Макеева.

Почему она опасается за жизнь и от кого именно ее необходимо защищать, актриса не объяснила. Подписчики предположили, что дело в агрессивно настроенных недоброжелателях. Многие считают Макееву разлучницей и разрушительницей семьи. Сейчас Макеева состоит в браке с Романом Мальковым, который ради нее оставил предыдущую жену с детьми.