Звезда «Кадетства» Венес признался, что употреблял наркотики

Актер из сериала «Кадетство» Аристарх Венес рассказал, что раньше употреблял наркотики. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro

Он уточнил, что это было довольно давно. Об этом написал NEWS.ru.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства», — рассказал Венес.

Актер добавил, что не употребляет около восьми лет. По его словам, это принципиальная позиция. Также он отметил, что некоторые его знакомые серьезно пострадали от наркотиков. Поэтом сейчас Венес уверен, что наркотики — это зло. он считает, что это — зло.

Аристарх Венес известен по сериалам «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Закон каменных джунглей».

Ранее актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала «Кадетство» Александра Головина в домогательствах.

По словам актрисы, она гуляла с друзьями, когда решили забежать ненадолго в бар в Камергерском переулке. Было примерно 22:00. В этом заведении заканчивался концерт музыкальной группы, было много людей. Через час бар закрылся.

Девушка уточнила, что стояла на улице, когда почувствовала, что кто-то трогает ее за ногу под юбкой.

«Человеком, распускавшим руки, оказался Александр Головин. И вместо извинений я услышала в свой адрес еще кучу неприятностей. Сопровождающие его друзья убеждали меня, что такое поведение простительно для актера», — вспомнила она.