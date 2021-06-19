«Неприятно и чудовищно». Актера из «Кадетства» Головина обвинили в домогательствах

Молодая актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала «Кадетство» Александра Головина в домогательствах. По ее словам, он трогал ее за ноги и лез под юбку. Об этом девушка рассказала «360».

По словам актрисы, она гуляла с друзьями, когда решили забежать ненадолго в бар в Камергерском переулке. Было примерно 22:00. В этом заведении заканчивался концерт музыкальной группы, было много людей. Через час бар закрылся.

«Мы с друзьями стояли и прощались на улице, в то время как я почувствовала, что кто-то проводит рукой по внутренней стороне моей ноги вверх — и под юбку. Я, естественно, отпрыгнула в сторону, но потом решила сообщить человеку, что вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно!» — рассказала девушка.

Она добавила, что со школьных времен испытывает «дикий страх» от непрошенных мужских прикосновений.

«Человеком, распускавшим руки, оказался Александр Головин. И вместо извинений я услышала в свой адрес еще кучу неприятностей. Сопровождающие его друзья убеждали меня, что такое поведение простительно для актера», — вспомнила собеседница «360».

Митичашвили подчеркнула, что сама работает актрисой, но при этом не понимает, как эта профессия может оправдывать подобное поведение. В соцсетях девушка также рассказала, что с ней произошло, и призвала учитывать это, общаясь с Головиным.

Источник фото: Stories Instagram Дарьи Митичашвили

Она отметила, что лично не знакома с актером, добавив, что в ее окружении нет «неадекватных людей». Актриса также сообщила, что обратилась в службу 112 после случившегося.

«Ко мне отправили двух полицейских. Но я уже была дома, и мне сказали, что надо было обращаться по адресу случившегося. Заявление приняли и направили в нужный отдел полиции», — сказала она.

Источник фото: Stories Instagram Дарьи Митичашвили

Александр Головин пока никак не прокомментировал ситуацию. Но 17 часов назад он выложил Stories на своей странице в Instagram, где слушает в баре концерт Павла Майкова и его группы. Рядом с ним были три девушки.