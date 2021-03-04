Звезда Голливуда Холли Берри раскрыла, как остается в отличной форме в 54 года

Голливудской актрисе Холли Берри в 54 года удается поддерживать идеальную форму. Она рассказала, что сохранила стройную фигуру благодаря частым тренировкам.

Как сообщило Daily Mail, звезда выпустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.

«Это даст вам возможность попробовать нашу программу, направленную на занятия спортом в домашних условиях. Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» — заявила она.

По словам тренера актрисы Питера Ли Томаса, Берри активно стала заниматься спортом в 2020 году. Ей нужно было прийти в форму для главной роли в фильме «В синяках».

Томас отметил, что Холли так понравились постоянные физические нагрузки, что теперь это ее жизнь. Она чувствует себя некомфортно, когда долго не занимается. Тренер отметил, что нагрузки хорошо влияют на ее сон, гормоны и качество жизни в целом.

В то же время в США обсуждают дочь певицы Мадонны — 24-летнюю Лурдес. Ее сфотографировали на отдыхе с бойфрендом в Мексике и раскритиковали за расплывшуюся фигуру.