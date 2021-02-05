«Пора переходить на спорт»: дочь Мадонны раскритиковали за «заплывшую» фигуру

Дочь Мадонны 24-летняя Лурдес Чикконе-Леон отдыхала в Мексике со своим возлюбленным Джонатаном Пулией. За последние годы девушка набрала вес, но на пляже носила мини-бикини. После того, как ее снимки попали в Сеть, пользователи раскритиковали Лурдес за ее внешний вид.

«Боже, Лурдес, пора бы следить за собой, иначе превратишься в бочку», «Девушка в теле… Вроде раньше она была стройнее и симпатичнее, а сейчас почему-то вызывает отвращение», «Кажется, она без ума от гамбургеров, пора бы переходить на спорт», писали пользователи в комментариях к фотографиям с отдыха Лурдес, которые быстро разлетелись по Сети.

При этом снимок попал и в фан-аккаунты Лурдес, где пользователи все же оставили девушке несколько комплиментов.

Девушке и раньше доводилось эпатировать публику, уточнило издание «СтарХит». Лурдес выступает за бодипозитив и принципиально не бреет подмышки. По мнению девушки, это выглядит привлекательно и отличает ее от других.

Российские медики раскритиковал журнал Cosmopolitan за обложку с полными женщинами под лозунгом «Это здоровье». По мнению Елены Малышевой, пропаганду бодипозитива и ожирения можно приравнять к преступлению. Полные входят в группу риска и чаще умирают от ковида, напомнил Андрей Продеус. Нужно показывать людей с разным телосложением, но объяснять, что есть норма, а что — болезнь, уверен Геннадий Онищенко.