Звезда «Гарри Поттера» призналась в любви ко всем после вопроса о трансфобной Джоан Роулинг

Сыгравший Драко Малфоя в киносаге о Гарри Поттере Том Фелтон дал свой комментарий о скандале с автором поттерианы Джоан Роулинг и трансгендерами.

«У меня нет мнения на этот счет. Я лично люблю всех, и, если мы будем любить друг друга, мир будет гораздо лучше», — заявил он корреспонденту Super.

До этого против него уже прошел флешмоб в социальных сетях под девизом «Том Фелтон — урод». Это случилось, когда он поставил свой лайк под тем самым трансфобным постом Роулинг. Так что теперь Том очень осмотрителен в своих высказываниях.

Ранее Роулинг заявила, что «трансгендерные активисты» слили в соцсети ее домашний адрес и что после этого она получила много угроз.

Роулинг сообщила, что сторонники движения Ричард Энерджи, Холли Старс, и Джорджия Фрост сфотографировались рядом с ее домом таким образом, чтобы в кадр попала табличка с адресом. После этого личные данные писательницы распространились в Сети, она стала получать угрозы убийством. Роулинг уверила, что просто так ее не запугать.